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السيطرة على حريق بمصنع أثاث مدرسى بالقليوبية

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السيطرة على حريق بمصنع أثاث مدرسى بالقليوبية السيطرة على حريق بمصنع أثاث مدرسى بالقليوبية

>القليوبية – خالد حجازى

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل بمصنع "موم" للأثاث المدرسى بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة بمحافظة القليوبية.

 

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد الوزير مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عماد عياد مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بالواقعة، وتوجهت 10 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق وانتقلت قيادات أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وسيطرت قوات إدارة الحماية المدنية على الحريق الذى شب فى مخزن الخامات على مساحة 500 متر قبل امتداده إلى أماكن مجاورة.

 

وجارى عمليات التبريد من قبل قوات الإطفاء، وحصر الخسائر والتلفيات وندب المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحريق وانتداب الإدارة الهندسية لمعاينة المبنى، وإعداد تقرير عن حالتة ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.


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