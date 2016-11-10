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السفارة الأمريكية تحذر من هجمات محتملة فى طاجيكستان

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السفارة الأمريكية تحذر من هجمات محتملة فى طاجيكستان السفارة الأمريكية تحذر من هجمات محتملة فى طاجيكستان

ارشيفية

قالت السفارة الأمريكية فى طاجيكستان، اليوم الخميس، إنها تلقت معلومات بشأن هجمات محتملة على أماكن تجمعات كبيرة فى الدولة الواقعة فى آسيا الوسطى ولديها معابر حدودية مع أفغانستان.

وقالت السفارة فى بيان أن “جماعات إرهابية” ربما تنفذ مثل هذه الهجمات لكنها لم تحدد هذه الجماعات، ودعت المواطنين الأمريكيين لتجنب التجمعات الكبيرة أو ركوب وسائل النقل العام.

وكثيرا ما ترد تقارير عن اشتباكات بين قوات الأمن فى طاجيكستان -وهى دولة فقيرة غالبية سكانها من المسلمين- ومهربى المخدرات الأفغان على طول الحدود.

كما تستعد الجمهورية السوفيتية السابقة لإقامة سلسلة من الفعاليات فى المتنزهات وغيرها من الأماكن العامة احتفالا بعطلة جديدة سميت “يوم الرئيس” فى 16 نوفمبر.

وتعرض الرئيس أمام على رحمانوف الذى يتولى السلطة منذ عام 1992 لمحاولة انقلاب على يد مسؤول عسكرى كبير فى سبتمبر أيلول 2015. ومنذ ذلك الحين حظرت حكومته حزبا إسلاميا كان يوما ما حزب المعارضة الرئيسى فى البلاد.

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