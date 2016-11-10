الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا قبل لقاء طنطا

يتوجه لاعبو نادي الزمالك وجهازهم الفني، اليوم الخميس، إلى معسكرهم المغلق، بمدينة 6 أكتوبر للدخول في معسكر لمدة 3 أيام، بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل.

> وكان لاعبو الزمالك أنهوا مرانهم منذ قليل، وتوجهوا جميعا إلى المعسكر، ولن يؤدي الفريق اي مران اليوم ويكتفي الجهاز الفني بمران اليوم.

> ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا يوم 18 من الشهر الحالي في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.