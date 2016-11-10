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الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا قبل لقاء طنطا

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الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا قبل لقاء طنطا الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا قبل لقاء طنطا

لاعبي الزمالك – أرشيفية

يتوجه لاعبو نادي الزمالك وجهازهم الفني، اليوم الخميس، إلى معسكرهم المغلق، بمدينة 6 أكتوبر للدخول في معسكر لمدة 3 أيام، بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل.
> وكان لاعبو الزمالك أنهوا مرانهم منذ قليل، وتوجهوا جميعا إلى المعسكر، ولن يؤدي الفريق اي مران اليوم ويكتفي الجهاز الفني بمران اليوم.
> ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا يوم 18 من الشهر الحالي في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.

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