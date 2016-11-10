يتوجه لاعبو نادي الزمالك وجهازهم الفني، اليوم الخميس، إلى معسكرهم المغلق، بمدينة 6 أكتوبر للدخول في معسكر لمدة 3 أيام، بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل.
> وكان لاعبو الزمالك أنهوا مرانهم منذ قليل، وتوجهوا جميعا إلى المعسكر، ولن يؤدي الفريق اي مران اليوم ويكتفي الجهاز الفني بمران اليوم.
> ويستعد الزمالك لمواجهة طنطا يوم 18 من الشهر الحالي في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري.
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا قبل لقاء طنطا
يتوجه لاعبو نادي الزمالك وجهازهم الفني، اليوم الخميس، إلى معسكرهم المغلق، بمدينة 6 أكتوبر للدخول في معسكر لمدة 3 أيام، بداية من اليوم وحتى الأحد المقبل.