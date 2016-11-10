وزير العدل يقبل استقالة «قاضي الحشيش» ورفع الحصانة عنه

وافق المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على قبول استقالة المستشار “طارق. م” قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، بعد أن تمكنت قوات الأمن من القبض عليه متلبسًا بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش، بنفق الشهيد أحمد حمدي.

واكد مصدر قضائي، أن المتهم – الشهير بـ”قاضي الحشيش” – تقدم أمس الأربعاء، بالاستقالة من منصبه إلى وزير العدل، الذي وافق عليها مباشرةً، موضحًا أن وزير العدل هو المعني بقبول الاستقالة، باعتباره صاحب الاختصاص في قبول الاستقالة.

وأوضح المصدر القضائي – حسبما أفاد مراسلنا – أن قبول استقالة “قاضي الحشيش” تحرمه من مكافأة نهاية الخدمة أو أية حقوق، خاصةً بعد ارتكابه تلك الجريمة .

وأشار المصدر، إلى صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن القاضي المتهم، لبدء التحقيق معه.

بدأت الواقعة حين ألقت مباحث نفق الشهيد أحمد حمدي، القبض على المتهم “طارق. م” قاضي ورئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، و”يوستينا . م ” 20 سنة طالبة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، متلبسين بحيازة مواد مخدرة، داخل سيارة ملك المتهم الأول، وقيادة المتهم” إسلام . م ” 23 سنة – سائق.

وكانت النيابة، بدأت التحقيق مع الطالبة المتهمة، والتي تم تفتيشها وعثر بحقيبتها الجلدية على لفافة كبيرة الحجم بداخلها 5 قطع لجوهر الحشيش، ثم تسلمت النيابة قرارًا من المجلس الأعلى للقضاء يفيد برفع الحصانة القضائية عن المتهم الأول، تمهيدًا لبدء التحقيق معه في التهمة المنسوبة إليه وهو حيازة 690 قطعة حشيش تم ضبطها داخل سيارته الملاكي خلال توجه إلى جنوب سيناء