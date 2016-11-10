لو بتعانى من قرحة المعدة.. 6 أطعمة يجب عليك الابتعاد عنها

كتبت لميس محمد

المضادات الحيوية ومضادات الحموضة تفيد فى كثير من الأحيان لتهدئة مشاكل وأوجاع قرحة المعدة، ولكن هنالك بعض الأطعمة التى تزيد من الالتهابات، حرقان، عسر الهضم والغثيان، وحسب موقع "top 10 home remedie" هناك بعض الأكلات يجب علينا تجنبها لعدم حدوث زيادة فى الأعراض والتى يأتى على رأسها:

1- القهوة :

اذا كنت تعانى من قرحة المعدة فعليك الابتعاد عن القهوة لاحتوائها على الكافيين الذى يزيد من إفراز الأحماض الأمينية داخل المعدة مما يزيد من الالتهابات، وأيضا تسرع فى عملية إفراغ المعدة من المأكولات.

2- الأطعمة الحارة:

الأطعمة الغنية بالتوابل تؤدى إلى تهيج بطانة المعدة، مما يؤدى إلى زيادة أعراض قرحة المعدة.

3- اللحوم الحمراء:

يجب على من يعانون من قرحة المعدة بالابتعاد كل البعد عن اللحوم الحمراء لما تحتويه من نسبة عالية من الدهون والبروتين الذى يحتاج وقت اطول للهضم ويبقى فى المعدة لمدة أطول. هنالك بدائل أخف على المعدة تعوض مكان اللحوم الحمراء مثل الدجاج والأسماك.

4- المشروبات الغازية:

بالرغم من أننا نشربها لمساعدتنا على الهضم إلا إنها تؤذينا، معظم المشروبات الغازية تحتوى على حامض الستريك كمادة حافظة ومحسن نكهة مما يزيد من حموضة المشروبات، ما يؤدى إلى زيادة أعراض قرحة المعدة وزيادة آلامها.

5- الحليب و مشتقاتة:

قد يجد بعض الناس أن الحليب من المهدئات للمعدة ولكنه على العكس تماما فهى تؤدى إلى تهيج جدار المعدة وزيادة آثار القرحة لوجود الدهون بنسبة كبيرة فيه التى تشجع على إنتاج زائد فى حمض المعدة التى يمكن أن تزيد حال القرحة سوءا.

6- الملح والأطعمة المالحة:

يرتبط تناول كميات كبيرة من الملح ارتباط كلى للإصابة بقرحة المعدة، إذا كنتت مصابا بها من البداية فعليك تجنب إضافة الملح إلى الطعام لمنع زيادة القرحة، و يجب عليك تجنب بعض الأطعمة لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح مثل: رقائق الذرة ، اللحوم المملحة ، المكسرات المملحة وغيرها، لهذا يجب عليك دائما قراءة التعليمات على الأطعمة واختيار أصناف قليلة الصوديوم.