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وزير الصحة: خطة للتعاون مع القوات المسلحة لدعم مرضى الأورام

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وزير الصحة: خطة للتعاون مع القوات المسلحة لدعم مرضى الأورام وزير الصحة: خطة للتعاون مع القوات المسلحة لدعم مرضى الأورام

>كتبت ـ أمل علام

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" خلال افتتاحه مساء أمس مؤتمر المعهد القومى للأورام المنعقد حاليا بالقاهرة، أن هناك أكثر من مركز يخدم المرضى الأطفال المصابين بالسرطان.

 

وقال وزير الصحة، إن مستشفى سرطان الأطفال لها دور كبير فى استقبال المرضى، والتى تم إنشاؤها بتعاون المجتمع المدنى، ولكن نعتمد على المراكز التابعة لوزارة الصحة، وخصوصا معهد الأورام.

 

وأوضح أنه يوجد حاليا تعاون بين وزارة الصحة والتى يوجد بها 7 مراكز لعلاج الأورام، والقوات المسلحة، والتى يوجد بها 18 مركزا، وأقسام الأورام بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أن العام الماضى تم تزويد جميع المراكز بجهاز إشعاع وأشعة مقطعية وجهاز" MRI".

 

وأضاف أن الأسبوع المقبل سيتم افتتاح مركز أورام أسوان، مشيرا إلى أنه أثناء تفقدى لمستشفى الرضوان بجنوب سيناء ،والتى يوجد فيها  تجهيزات رائعة اتفقت مع المحافظ أن تكون مستشفى ومركز للأورام تخدم مرضى شمال وجنوب سيناء ،بالإضافة إلى مركز أورام الإسماعيلية.

وتابع  "إحنا اللى شايلين الليلة "وجامعة القاهرة، مضيفا :"كل شغلى بالتعاون مع معهد الأورام بجامعة القاهرة ،مشيرا إلى أنه لا يوجد خطة لتخفيض أدوية علاج الأورام.

وقال" وأنا عميد طب عين شمس يوجد فيها قسم كبير لعلاج الأورام ،موضحا أن الخطة المستقبلية هو التوسع لتوفير التجهيزات ،وزيادة التعاون  مع القوات المسلحة والمستشفيات الجامعية .

وأشار إلى أن معهد الأورام به 600 سرير و800 أستاذ من هيئة التدريس ، وجميع المراكز يتم افتتاحها بالتعاون مع معهد الأورام. 


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مصر 365

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