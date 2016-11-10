حفل هاني شاكر بـ«الموسيقي العربية » على هواء «إذاعة الأغاني»

تنفرد إذاعة الأغاني في رسالة الخميس من مهرجان الموسيقي العربية الخامس والعشرين مع أمير الغناء العربي هاني شاكر، الذي أكد بسعادته بتواجد ميكرفون إذاعة الأغاني وحضورها للبروفات وتغطية الحفل ونقله على الهواء.

وتحدث هاني مع جمهوره من خلال رسالة المهرجان عبر ميكرفون إذاعة الأغاني، قائلا: “سأقدم الليلة أغنية موعود لعبد الحليم حافظ والشوق والحب لنجاة الصغيرة ومجموعة من أعمالي الخاصة من أخر البوم، وكل ما يطلبه جمهور الحفل على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة”.

كما تذيع إذاعة الأغاني بروفات الفنان هاني شاكر الأخيرة استعدادا للحفل وحواره مع الموسيقيين والحالة الفنية لفريق العمل ، فضلا عن نقل الحفل على الهواء مباشرةً مساء اليوم.

رسائل مهرجان الموسيقي العربية من إعداد سيد عبد العزيز وتقديم داليا ماهر وموعدكم يوميا في تمام السابعة والنصف مساءً عقب الفترة المخصصة لعبد الحليم حافظ .