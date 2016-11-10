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رئيس وزراء أستراليا: ترامب أقر بأهمية التحالف العسكري الأمريكي مع بلادنا

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رئيس وزراء أستراليا: ترامب أقر بأهمية التحالف العسكري الأمريكي مع بلادنا رئيس وزراء أستراليا: ترامب أقر بأهمية التحالف العسكري الأمريكي مع بلادنا

مالكوم ترنبول

قال رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، أن الرئيس الأمريكي دونالد ، أقر بأهمية التحالف العسكري الأمريكي مع أستراليا وأهمية الوجود العسكري الأمريكي للأمن فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف ترنبول- فى تصريح نقلته “أيه بي سي” الأمريكية اليوم الخميس، أن ترامب أكد- عبر الهاتف- أنه “يقدر ومعجب” باتفاقية الدفاع الثنائي التى أبرمت قبل 65 عاما، والتى تقتضى بأن يقوم الشريكان بالتشاور فى حال تعرض أى منهما لهجوم، ولا تلزم أى منهما بالدفاع عن الآخر.

ووصف ترنبول حديثه مع ترامب بأنه اتسم بالود وكان صريحا جدا، إلا أنه لم يكشف عما إذا كان ترامب يعتزم الاستمرار فى زيادة الحشد العسكرى الأمريكى فى أستراليا أم لا.

وكان ترنبول أكد أمس الأربعاء أن علاقات البلدين ستستمر قوية بوجود مصالح مشتركة، لافتا إلى أن أستراليا تعد الحليف الأقوى للأمريكيين.

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