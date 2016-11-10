الجمعة.. حفل صفوان بهلوان بـ«الموسيقى العربية» على القناة الثانية

تعرض القناة الثانية فى العاشرة مساء الجمعة تسجيل للحفل المقام على المسرح الكبير، والذي يحيه الفنان صفوان بهلوان بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويشدو بهلوان بنخبة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفنى إلى جانب باقة من أشهر أعمال الطرب، كما يتخلل الحفل غناء باقة من الأغانى لعدد من المطربين منهم “غادة آدم، محمد الخولى، سمية بعلبك”.

كما تعرض القناة فى العاشرة مساء السبت المقبل تسجيل لحفل الفنان على الحجار بصحبة أوركسترا النيل بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، كما يتخلل الحفل الغنائى باقة من الاغانى للمطرب محسن فاروق، والمطربة السورية مياس اليمانى، والمطربة السورية فادية الحاج.