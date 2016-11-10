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روسيا تعلن استعدادها للتحقيق في مزاعم قصف قواتها لأهداف مدنية في سوريا

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روسيا تعلن استعدادها للتحقيق في مزاعم قصف قواتها لأهداف مدنية في سوريا روسيا تعلن استعدادها للتحقيق في مزاعم قصف قواتها لأهداف مدنية في سوريا

سيرجي لافروف

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، عن استعداد بلاده للتحقيق في الأنباء التي تزعم أن القوات الجوية الفضائية الروسية، وجهت ضربات إلى أهداف مدنية في سوريا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: “نحن نصر دائما على أن يقدموا لنا الحقائق، كانت هناك الكثير من الحالات التي تؤكد فيها هذه الدول أو تلك، أو منظمات غير حكومية، مزاعم بأن هذا الهدف أو ذاك، دمر بسببنا: مدرسة، روضة أطفال. وزارة الدفاع الروسية قدمت أكثر من مرة وثائق تؤكد أن هذا لا يطابق الواقع. لذا نحن بالطبع سنكون مستعدين للتحقيق في أي حقائق محددة، لكن أحدا لم يقدم لنا حتى الآن حقائق محددة كهذه”.

كما أشار الوزير الروسي إلى أن هناك انطباع لديه بأن الغرب يريد محاربة “داعش” لكنه يدافع عن تنظيم “جبهة النصرة”، كما أعرب لافروف، اليوم الخميس، عن أمله في أن العلاقات الروسية — الأمريكية سوف تستقيم خلال ولاية دونالد . وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية بينين: “نحن نأمل بالتأكيد بأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، والتي تمر حالية بفترة غير مواتية للغاية، ستستقيم، وستغدو طبيعية، الأمر الذي يصب في مصلحة شعبينا ومصالح المجتمع الدولي بأكمله”.

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