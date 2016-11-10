مفوض أوروبي: فوز ترامب أصابنا بخيبة أمل لكن تصريحاته الأخيرة حكيمة

قال جونتر أوتينجر، المفوض بالاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن على أوروبا أن تمنح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرصة لمواصلة الشراكة عبر المحيط الأطلسي، وأضاف أن التصريحات الأولى لترامب بعد فوزه كانت حكيمة على الأقل.

وقال أوتينجر لإذاعة دويتشلاند فونك الألمانية “طبعا النتيجة فاجأتنا وأصابتنا بخيبة أمل لكن علينا التسليم بها”.

وأضاف أنه حري بأوروبا أن تمنح ترامب و”فريقه الذي نتمنى أن يكون مهنيا” فرصة لمواصلة الشراكة عبر الأطلسي على أساس القيم المشتركة.

وقال أوتينجر وهو ألماني الجنسية إن حملة الانتخابات الأمريكية تميزت بلهجة حادة وغياب الاحترام وشابتها أكاذيب.

وتابع “الآن علينا أن نرى هل ستكون هناك بداية جديدة.. التصريحات الأولى لترامب كانت حكيمة على الأقل”.