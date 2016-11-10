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«مطار أكتوبر» ينهي استعداداته لاستقبال رالي الطيران الدولي

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«مطار أكتوبر» ينهي استعداداته لاستقبال رالي الطيران الدولي «مطار أكتوبر» ينهي استعداداته لاستقبال رالي الطيران الدولي

مطار أكتوبر أرشيفية

أنهى مطار السادس من أكتوبر، استعدادته النهائية لاستقبال رالي الطيران الدولي، والذي ينظمه رالي الطيران الملكي الانجليزي هذا العام.

ومن المقرر أن يبدأ رالي الطيران الملكي البريطاني من جزيرة كريت، مرورا بمطار مرسى مطروح الدولي خلال يومي 12 و13 نوفمبر الجاري، ثم مطار 6 أكتوبر، الغردقة، الأقصر، أسوان، أبوسمبل، ثم دنقلة بالسودان .

وشدد الطيار أحمد مصطفي المليجي مدير مطار أكتوبر، خلال اجتماعه بقيادات المطار، على ضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات والظهور بالمظهر السياحي والحضاري اللائق بالمطار، مع الاستغلال الأمثل لهذا الحدث العالمي والترويج الأمثل له، من خلال حُسن الاستقبال مع تنظيم برنامج مميز لضيوف المطار، مؤكداً تمتع بالأمن والأمان، بالإضافه إلى الموارد والإمكانيات السياحية التي تؤهلها لاحتلال مكانتها السياحية العالمية .

وأوضح المليجي، خلال بيان صادر عنه اليوم، أن رالي الطيران الملكي البريطاني القديم، تشترك فيه 14 دولة، وهي “مصر، بريطانيا، لتوانيا، فرنسا، أستراليا، أيرلندا، اليونان، بتسوانا، ألمانيا، بلجيكا، روسيا، أمريكا، ناميبيا، جنوب أفريقيا”، ويضم 23 طائرة، و60 طيارًا.

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