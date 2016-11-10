شركة «هيلتون» تصفي فرعها في طابا وتسرح 250 عاملًا مصريًا

اشتكى العاملون في شركة هيلتون العالمية، بعد قرار الشركة بتصفية هيلتون طابا، وإغلاق الفرع، دون حصولهم على مستحقاتهم المالية، على الرغم أن الشركة قامت بنفس الفعل في فرعها في “إيلات” مع إعطاء العالمين “المسرحين” حقوقهم كاملة.

وقال “إيهاب” أحد العاملين في فرع طابا، إن عقد إيجار هيلتون طابا، ينتهي في 31 ديسمبر 2016، وأن الشركة قررت عدم التجديد، ليظل 250 موظفًا لا يعلمون مصيرهم.

وأضاف “إيهاب” في تصريحات خاصة لـ”أونا” :”قدمنا شكاوي لوزارة السياحة والقوى العاملة ومجلس السشعب، بخصوص الموضوع ده.. وتحددت جلسات تفاوض بين الموظفين ممثلة بنقابة العاملين بالسياحة، للتفاوض حول تعويض العاملين، خاصة وأن متوسط سنوات العمل لأقل العاملين 7 سنوات، وأن هناك 59 موظفًا بعقود مفتوحة، والباقي عقود سنوية، وهذه العقود فيها تأمينات، وبيتم خصمها، شهريا”، مضيفًا :”نتفاوض مع الشركة على مكافآة نهاية خدمة، ووصلنا إلى 3 جلسات للمفاوضات لكن ذلك دون نتيجة”.

وأكد الموظف في شركة هيلتون، إن الصراع بين الشركة المالكة وشركة هيلتون، وان عقود الموظفين ليست مع شركة هيلتون، مضيفًا :”نطالب بوظيفة أخرى تبع الشركة وتكون آمنه، والتعويض عن سنوات العمل السابقة.. وكان معروف ان الفرع هيقفل من 1/1 2016، ولم يبلغنا أحد ماذا سيحدث في المستقبل أو مصير العاملين”.

وتعد “هيلتون” الشركة العالمية من أكبر الشركات في عالم الضيافة وأسرعها نموًا، بما لديها من أكثر من 4,700 فندق ومنتجع، فضلاً عن الفنادق والمنتجعات المشاركة للوقت التي تضم أكثر من 775,000 غرفة في 104 دولة وإقليمًا، وذلك بحسب الموقع الرسمي للشركة.