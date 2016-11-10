تركيا تلقي القبض على 15 شخصًا يشتبه بانتائهم لـ«داعش»

ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الخميس، القبض على 15 شخصًا يشتبه انتمائهم لتنظيم “داعش” الإرهابي، في ولايتي سيواس، ودوزجة شمالي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية، أن فرق شعبة مكافحة الإرهاب بالتعاون مع فرق القوات الخاصة بولاية سيواس، نفذت عمليات مداهمة على 10 أماكن بالتزامن، بعد تلقيها معلومات تشير إلى تخطيط عناصر تنتمي لـ”داعش” لاجراء أحداث إرهابية في البلاد، وفقًا لوكالة الأناضول.

وأضافت المصادر، أن قوات الأمن خلال العمليات ألقت القبض على 10 أشخاص بينهم امرآتان، وصادرت عدد ا كبيرا من الوثائق والكتب المروّجة لأفكار متطرفة، كانت بحوزتهم.

وفي دوزجة، داهمت قوات مكافحة الإرهاب أحد المنازل بالولاية وألقت القبض على 5 أشخاص منهم 3 أجانب يشتبه انتمائهم للتنظيم الإرهابي بحسب مصادر أمنية.