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«أبو الغيط» يرشح «الجمالي» مبعوثا إلى ليبيا وقطر تعترض

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«أبو الغيط» يرشح «الجمالي» مبعوثا إلى ليبيا وقطر تعترض «أبو الغيط» يرشح «الجمالي» مبعوثا إلى ليبيا وقطر تعترض

أحمد-أبو-الغيط-أمين-عام-جامعة-الدول-العربية

طرح الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، اسم سفير تونس الأسبق لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي مبعوثا خاص للجامعة العربية إلى ليبيا، وسط اعتراض قطري، بحسب ما ذكره موقع “أخبار ليبيا” اليوم.

جاء ذلك خلال الاجتماع غير العادي للمندوبين الدائمين الذين يعقدون جلسة مغلقة لمناقشة المقترح، وبحث صلاحيات المبعوث الخاص للجامعة العربية لليبيا والمخصصات المالية التي يحتاجها لنجاح مهمته.

ويأتى الاجتماع تفعيلا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب الذى عقد فى 8 سبتمبر الماضى بشأن تعيين ممثل خاص للأمين العام فى ليبيا، لمتابعة تطورات الملف الليبى عن كثب.

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