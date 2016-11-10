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السجن 3 سنوات لـ«هاني مكرم عبيد» في اتهامه بالنصب على المواطنين

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السجن 3 سنوات لـ«هاني مكرم عبيد» في اتهامه بالنصب على المواطنين السجن 3 سنوات لـ«هاني مكرم عبيد» في اتهامه بالنصب على المواطنين

تعبيرية

قضت محكمة جُنح العجوزة، اليمو الخميس، بمعاقبة رجل الأعمال هاني مكرم عبيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار السياحي، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في اتهامه بالنصب على المواطنين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الرملي، وأمانة سر محمد جبر، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة حين تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد صاحب الشركة العربية للاستثمار السياحي، بتهمة النصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه على الأقل، كمقدم للحصول على وحدات سكنية “شاليهات” بمنطقة الساحل الشمالي، إلا إن الشركة لم تقم بتسليم الشاليهات إليهم.

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