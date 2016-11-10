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أحمد بدير يدخل «الفندق» ويجسد دور معلم في «الحلال»

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أحمد بدير يدخل «الفندق» ويجسد دور معلم في «الحلال» أحمد بدير يدخل «الفندق» ويجسد دور معلم في «الحلال»

أحمد بدير

 يبدأ الفنان أحمد بدير تصوير مشاهده في فيلم “الفندق” بعد غد السبت، ليعرض خلال الموسم الشتوي المقبل، حيث يعقد حاليا جلسات عمل مع مخرج الفيلم عاطف شكري لوضع اللمسات النهائية لبدء تصويره.

وتدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي، ويشارك في بطولته  كل من “علا غانم، محمد نجاتى، وحجاج عبد العظيم.”

وعلى صعيد دراما رمضان المقبل، يبدأ أحمد بدير تصوير مشاهده في مسلسل “الحلال” في يناير القادم، ليخوض به سباق رمضان المقبل، بمشاركة عدد من النجوم في مقدمتهم سمية الخشاب.

تدور أحداث المسلسل في إطار شعبي كوميدي، ويجسد فيه بدير دور معلم شعبي في إطلالة جديدة ومختلفة له في عالم الدراما، ويخرجه أحمد شفيق، وانتهت مؤلفته سماح الحريري من كتابة 20 حلقة.

أ ش أ

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