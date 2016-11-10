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تأجيل الاستئناف على حكم الأمور المستعجله بوقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير» لـ13 نوفمبر

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تأجيل الاستئناف على حكم الأمور المستعجله بوقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير» لـ13 نوفمبر تأجيل الاستئناف على حكم الأمور المستعجله بوقف تنفيذ حكم «تيران وصنافير» لـ13 نوفمبر

10 نوفمبر 2016 | 12:16 مساءً

جزيرتي تيران وصنافير

أجلت محكمة مُستأنف الأمور المستعجلة، اليوم الخميس، نظر الاستئناف المُقدم من المحامي على أيوب، على حكم أول درجة، الذي يقضي بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، والتي تنص على انتقال تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، والصادر صدر في 21 يونيو الماضي، لجلسة 13 نوفمبر الجاري، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، أصدرت حكمًا  - سبتمبر الماضي – نص على وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الصادر في الدعويين رقم 43709 و43866 لسنة 70 قضائية من محكمة القضاء الإداري.

2016-11-10

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