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عودة حركة الملاحة بمطار برج العرب عقب تحسن الأحوال الجوية

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عودة حركة الملاحة بمطار برج العرب عقب تحسن الأحوال الجوية عودة حركة الملاحة بمطار برج العرب عقب تحسن الأحوال الجوية

10 نوفمبر 2016 | 12:18 مساءً

أرشيفية

أعلنت مصادر ملاحية، عودة حركة الطيران بمطار برج العرب – غرب الإسكندرية، لطبيعتها بعد توقفها، بسبب تعرض المطار لموجات من الضباب الكثيف، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية لأدنى معدلاتها، وتعذر هبوط الطائرات، حسبما أفاد مراسلنا.وكانت موجات الضباب الكثيف، أدت إلى تحويل مسار رحلتي طيران تابعة لشركة للطيران للهبوط بمطار القاهرة  بدلًا من برج العرب، وهما رحلة الكويت والدمام، وأقلعت الرحلتين إلى برج العرب بعد تحسن الأحوال الجوية.

كما هبطت في الساعات الأولى من صباح اليوم طائرة خطوط “فلاي دبي”، اضطراريًا بمطار القاهرة  لسوء الأحوال الجوية بمطار برج العرب ، وتم نقل جميع الركاب بواسطة أتوبيسات خاصة بالشركة .

 

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