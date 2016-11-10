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تأجيل محاكمة «مشاغب» و15 آخرين في «أحداث الدفاع الجوي» لجلسة 17 نوفمبر

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تأجيل محاكمة «مشاغب» و15 آخرين في «أحداث الدفاع الجوي» لجلسة 17 نوفمبر تأجيل محاكمة «مشاغب» و15 آخرين في «أحداث الدفاع الجوي» لجلسة 17 نوفمبر

سيد مشاغب – أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، محاكمة سيد مشاغب، مؤسس رابطة ألتراس نادي الزمالك “وايت نايتس”، و15 آخرين في أحداث الدفاع الجوي لجلسة 17 نوفمبر، لعدم حضور المتهمين من محبسهم، حسبما أفاد مراسلنا.

جاء ذلك بعد أن تم إعادة التحقيق في القضية مرة أخرى، حيث سبق أن نظرت هذه القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، التي أعادتها إلى القاضي للتحقيق فيها مرة أخرى، وألزمته بـ6 أشهر لإتمام التحقيقات.

و كان المستشار وجدي عبد المنعم، قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، وأمانة سر سيد حجاج، قرر إحالة سيد مشاغب، مؤسس رابطة ألتراس نادي الزمالك “وايت نايتس”، مصطفى طبلة، و14 آخرين في أحداث الدفاع الجوي إلى محكمة الجنايات .

بدأت الواقعة، قبل بدء مباراة الزمالك وإنبي – فبراير من العام الماضي – وأسفر الحدث عن مقتل 21 من مشجعي نادي الزمالك – بحسب بيان وزارة الصحة – عند محاولتهم دخول استاد الدفاع الجوي، لمشاهدة المباراة، ما جعل الأمن يتعامل معهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، أثناء وجودهم داخل القفص الحديدي، ما أسفر عن اختناق المشجعين، ووفاة 21 منهم.

واتهمت النيابة العامة، 16 متهمًا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الشروع فيه، حيازة مفرقعات، تتمثل في الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، التلويح بالعنف، إتلاف الممتلكات العامة، متمثلة في سور استاد الدفاع الجوي، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدًا.

 

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