أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس الوزراء الياباني يلتقي ترامب فى نيويورك الأسبوع المقبل

Google+ Print
رئيس الوزراء الياباني يلتقي ترامب فى نيويورك الأسبوع المقبل رئيس الوزراء الياباني يلتقي ترامب فى نيويورك الأسبوع المقبل

شينزو آبي

قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، كويتشى هاجيودا، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى والرئيس الأمريكى دونالد اتفقا- خلال اتصال هاتفى- على سعيهما لعقد اجتماع ثنائى فى 17 نوفمبر الجارى فى نيويورك.

وأضاف- فى حديث للصحفيين بحسب وكالة “كيودو” اليابانية- أن آبى وترامب أكدا على رغبتهما وعزمهما على العمل معا بشكل وثيق لضمان السلام والازدهار فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وناقشا دور التحالف بين اليابان والولايات المتحدة فى العلاقات الثنائية.

وأوضح هاجيودا أن الاتصال الهاتفى استغرق نحو 20 دقيقة، وأكد آبى خلاله لترامب أن “التحالف القوى بين اليابان والولايات المتحدة لا غنى عنه لدعم السلام والاستقرار فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»