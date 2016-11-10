رئيس الوزراء الياباني يلتقي ترامب فى نيويورك الأسبوع المقبل

قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، كويتشى هاجيودا، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى والرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب اتفقا- خلال اتصال هاتفى- على سعيهما لعقد اجتماع ثنائى فى 17 نوفمبر الجارى فى نيويورك.

وأضاف- فى حديث للصحفيين بحسب وكالة “كيودو” اليابانية- أن آبى وترامب أكدا على رغبتهما وعزمهما على العمل معا بشكل وثيق لضمان السلام والازدهار فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وناقشا دور التحالف بين اليابان والولايات المتحدة فى العلاقات الثنائية.

وأوضح هاجيودا أن الاتصال الهاتفى استغرق نحو 20 دقيقة، وأكد آبى خلاله لترامب أن “التحالف القوى بين اليابان والولايات المتحدة لا غنى عنه لدعم السلام والاستقرار فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.