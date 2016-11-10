بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية للتشاور حول مبعوث أبو الغيط إلى ليبيا

كتب مصطفى عنبر

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة تونس وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة، للتشاور حول اسم المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة إلى ليبيا.

وقد اختار أبو الغيط ممثله الخاص لليبيا خلال الأيام الماضية، وسيكشف عنه خلال اجتماع اليوم للمندوبين للتشاور حوله، ولم يكشف أبو الغيط عن اسم مبعوثه من قبل، إلا أنه كان قد سبق أن أعلن أنه غير مصرى الجنسية.

ويأتى الاجتماع تفعيلا للقرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب الذى عقد فى 8 سبتمبر الماضى بشأن تعيين ممثل خاص للأمين العام فى ليبيا، لمتابعة تطورات الملف الليبى عن كثب.

كما يبحث مجلس الجامعة العربية اليوم بندا آخر يتعلق بالترتيبات الخاصة بالقمة العربية الأفريقية المقرر أن تستضيفها غينيا فى 23 نوفمبر الجارى.