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مباحث القاهرة تضبط ورشة لتصنيع قطع غيار السيارات المغشوشة بالجمالية

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مباحث القاهرة تضبط ورشة لتصنيع قطع غيار السيارات المغشوشة بالجمالية مباحث القاهرة تضبط ورشة لتصنيع قطع غيار السيارات المغشوشة بالجمالية

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط ورشة لتصنيع قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة بمنطقة الجمالية، وبداخلها كميات ضخمة من قطع الغيار، والأدوات المستخدمة فى التصنيع، وتم ضبط العمال بالورشة وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها أن كل من أيمن م ع 46 سنة صاحب ورشة تصنيع قطع غيار سيارات، ومحمود ز ع 31 سنة عامل بالورشة، وعبد الملك إ ح 26 سنة عامل بالورشة، يديرون المخزن بدون ترخيص وحيازتهم كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مقلدة ومغشوشة لماركات عالمية مجهولة المصدر.

 

وعلى الفور، تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبط الثانى والثالث وعثر بداخل المخزن على كمية من قطع غيار السيارات عبارة عن ( 2.320000 لمبة مصابيح، 5000 اسطامبة مختلفة الماركات، 4 ماكينة لحام، 4 ماكينة طباعة، 2 مثقاب، 1 سكينة تكسير 1 خلاطه ) مجهول المصدر وغير مصحوب بأى مستندات تدل على مصدره وضبط 1.260000 علبة معده للتعبئة ومدون عليها أسماء تلك الماركات بالإضافة لإدارته الشركه بدون ترخيص وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعه.

 

وبمواجهتهما اعترفا بقيام المتهم الهارب بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشا جمهور المستهلكين وتم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة العامة التحقيق .


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