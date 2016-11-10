إحالة 7 للجنايات سرقوا 5 ملايين جنيه من تاجر أمام بنك

كتب كريم صبحى

أحالت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب 7 متهمين لمحكمة الجنايات بتهمة سرقة 5 ملايين جنيها، من تاجر بالاكراه عقب خروجه من بنك، ووجه هشام هدية وكيل أول نيابة مدينة نصر للمتهمين وبينهم سودانى الجنسية تهمة السرقة بالأكراه وانتحال صفة ضباط.

كان رجال مباحث القاهرة، نجحوا فى كشف ملابسات واقعة سرقة 5 ملايين جنيه و725 ألف جنيه، من شخصين، عقب تتبعهما فور خروجهما من بنك بمدينة نصر، وسرقتهما بالاكراه على يد مجهولين اعترضوا طريقهم، فتم ضبط المتهمين وبحوزتهم جزء كبير من المبالغ المالية المسروقة، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى المقدم محمد الشموتى، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "أبو المعاطى ح ا" 41 سنة سائق مقيم بالغربية، قائد السيارة رقم أ ط ط 598 ويستقلها بصحبة "عبد العظيم م ع" 16 سنة عامل، بأنهما حال سيرهما بالسيارة قيادة الأول أعلى كوبرى الفاطيم وبحوزتهما المبلغ بحقيبة السيارة (قيمة شراء كمية من الحديد) عقب صرفهم من بنك بشارع حمد الزمر بمدينة نصر، اعترضت طريقهما سيارة ماركة نوبيرا "بدون لوحات معدنية" ودراجة نارية يستقلها شخصان، وهددوهما بسلاح نارى واستولوا على المبلغ ولاذوا بالفرار .

وعلى الفور، وجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، بسرعة تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، لسرعة كشف ملابسات الحادث، والذى أمكن التوصل من خلال تحريات فريق البحث الذى شارك فيه اللواء هشام لطفى نائب مدير مباحث العاصمة، واللواء أحمد الألفى مدير المباحث الجنائية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "فهد ع ا" سودانى الجنسية 39 سنة سائق، وضبط بحوزته مبلغ 69 ألف جنيه وسيارة رقم م أ ص 532 ماركة هيونداى فيرنا المستخدمة فى ارتكاب الواقعة .

كما تم التوصل إلى أن شركاءه فى ارتكاب الجريمة هم كلا من "مصطفى م س" 31 سنة عاطل، السابق اتهامه فى قضيتين آخرهما 25491 لسنة 2008 م جنح البساتين "بلطجة"، وضبط بحوزته مبلغ 275 ألف جنيه، و"محمد إ م" 38 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 1619 لسنة 2009م حلوان "ضرب"، والمقضى فيها بالحبس شهر، وضبط بحوزته مبلغ 100 ألف جنيه، و"حسام الدين م ا" 25 سنة سائق، وضبط بحوزته مبلغ 260 ألف جنيه، و"عمر م س" 28 سنة سائق، وضبط بحوزته مبلغ 250 ألف جنيه، و"أحمد ك ا" 33 سنة فلاح، وضبط بحوزته مبلغ 225 ألف جنيه، و"السيد ص إ" 33 سنة فلاح، وضبط بحوزته مبلغ 225 ألف جنيه، و"حمادة س م" 31 سنة سائق، وتم ضبط زوجته "ياسمين م ا" 30 سنة ربة منزل وبحوزتها مبلغ 638 ألف جنيه، و"حسين ع س" 50 سنة سمسار، وعثر بمسكنه على مبلغ 165 ألف جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض وتخطيط من المتهم الثامن "حمادة س م" بأسلوب "التتبع" من أمام البنك، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة.