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لجنة لوس أنجلوس لأولمبياد 2024 ترحب بفوز «ترامب»

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لجنة لوس أنجلوس لأولمبياد 2024 ترحب بفوز «ترامب» لجنة لوس أنجلوس لأولمبياد 2024 ترحب بفوز «ترامب»

دونالد

رحبت اللجنة المسؤولة عن ملف لوس انجلوس لاستضافة اولمبياد 2024 الصيفي، بفوز دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبينما أغضب ترامب العديد من الناس بسبب بعض تصريحاته المثيرة للجدل خلال حملته الانتخابية، فإن اللجنة المسؤولة عن ملف سعي لوس انجلوس لاستضافة أولمبياد 2024 أشادت بالمرشح الجمهوري “لمساندته الطويلة للحركة الاولمبية في الولايات المتحدة”.

وقالت اللجنة المشرفة على طلب لوس انجليس 2024 في بيان “تهنيء لوس انجلوس 2024 الرئيس دونالد ترامب، نؤمن أن الاولمبياد ولوس انجلوس 2024 تتجاوز السياسة وتستطيع توحيد مجتمعاتنا وعالمنا المتنوعين”، وفقًا لـ”رويترز”.

وأضافت اللجنة “لوس أنجلوس 2024 حصلت على دعم محلي بنسبة 88 في المئة في الاستفتاء الأخير وعلى دعم قوي من المؤلفة من الحزبين على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى الاتحادي.”

وتابعت “نتطلع لتعاون وثيق مع الرئيس المنتخب ترامب وإدارته من خلال الحكومة الاتحادية لتنظيم دورة اولمبية جديدة في حقبة جديدة ستفيد وتلهم الحركة الاولمبية بكاملها في 2024″.

وفاز ترامب بالانتخابات الثلاثاء متفوقا على هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي.

وفي وقت سابق، قال ايريك جارسيتي رئيس بلدية لوس انجليس إن الألعاب الاولمبية تتجاوز السياسة وإنه لا يهم من سيكون الفائز في الانتخابات سواء كان ترامب أو كلينتون.

وقال جارسيتي في مؤتمر إعلامي للجنة الاولمبية الأمريكية “عندما تنتهي هذه الحملة الانتخابية ويكون لدينا رئيس جديد فإن هو أو هي سيساند عرض لوس انجليس في جلب الاولمبياد مرة أخرى إلى أمريكا.”

وأضاف “هذا أمر يكسر القيود ويوحدنا جميعا.”

وتستضيف طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في 2020.

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