التعاقد مع 1624 عميل منزلى لبدء توصيل الغاز الطبيعى بمطاى فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعى بمحافظة المنيا، عن التعاقد مع 1624 عميل منزلى بمركز ومدينة مطاى وتوريد محطة تخفيض الضغط المؤقتة لدفع الغاز فى أقرب وقت، والبدء فى الأعمال التحضيرية لإنشاء شبكات الغاز الأرضية بمدينتى بنى مزار ومدينة سمالوط.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على عصام البديوى محافظ المنيا ،الجهود التى قامت بها الشركة المنفذة حتى شهر أكتوبر، حيث تم الانتهاء من تحويل عدد 367 عميل منزلى بمدينة المنيا وقرية تله للعمل بالغاز الطبيعى، كما تم تحويل 715 عميل منزلى بمدينة أبوقر قاص ليصبح اجمالى عدد العملاء الذين يعملون بالغاز الطبيعى على مستوى المحافظة 110 ألف و515 عميل.