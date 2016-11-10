أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

التعاقد مع 1624 عميل منزلى لبدء توصيل الغاز الطبيعى بمطاى فى المنيا

Google+ Print
التعاقد مع 1624 عميل منزلى لبدء توصيل الغاز الطبيعى بمطاى فى المنيا التعاقد مع 1624 عميل منزلى لبدء توصيل الغاز الطبيعى بمطاى فى المنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعى بمحافظة المنيا، عن التعاقد مع 1624 عميل منزلى بمركز ومدينة مطاى وتوريد محطة تخفيض الضغط المؤقتة لدفع الغاز فى أقرب وقت، والبدء فى الأعمال التحضيرية لإنشاء شبكات الغاز الأرضية بمدينتى بنى مزار ومدينة سمالوط.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على عصام البديوى محافظ المنيا ،الجهود التى قامت بها الشركة المنفذة حتى شهر أكتوبر، حيث تم الانتهاء من تحويل عدد 367 عميل منزلى بمدينة المنيا وقرية تله للعمل بالغاز الطبيعى، كما تم تحويل 715 عميل منزلى بمدينة أبوقر قاص ليصبح اجمالى عدد العملاء الذين يعملون بالغاز الطبيعى على مستوى المحافظة 110 ألف و515 عميل.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365