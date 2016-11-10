4 أطعمة تناوليها بعد الحمل تجنبك الاكتئاب وزيادة الوزن

كتبت رانيا سعد الدين

الفترة التى تعقب الولادة أكثر ماتخشى الأم الجديدة هو زيادة الوزن والتعرض لموجة من التقلبات المزاجية المعروفة عند الأطباء باكتئاب مابعد الحمل، ويقدم موقع "webmd" 4 أطعمة قادرة على منع زيادة الوزن وتجنب الأم الاكتئاب وتجعلها فى حالة نفسية هادئة:

1- سمك السلمون:

سمك السلمون يعتبر غذاء مثاليا للأمهات الجدد فهو يحتوى على نسبة عالية من الدهون الصحية التى تدعم جسم المرأة وتزيد من نسبة الحليب فى الصدر ولا تتسبب فى زيادة الوزن.

2- البقوليات:

يحتوى على نسبة عالية من الحديد، لذلك يجعل حليب الأم يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية التى تفيد الرضيع، خاصة للأمهات النباتيات، حيث يعوض جسمها البروتين الحيوانى الذى تفتقده.

3- التوت والعنب

من الفواكة التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن التى تحافظ على طاقة الجسم وعند تناول كوب من هذه الفاكهة سواء من مصادرها الطبيعية أو على هيئة عصير تدعم صحة الأم الجديدة.

4- الأرز البنى

يحتوى على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات التى تساعد على منع زيادة الوزن وتدعم طاقة الجسم، كما أن هذا النوع من النشويات بطىء الهضم مما يجعل هناك ثبات فى نسبة السكر فى الدم فلا يكون هناك شعور دائم بالجوع.