«سيمبسون» والتوقعات الـ 8.. مسلسل كوميدي تنبأ بفوز ترامب و11سبتمبر وحرب سوريا و«إيبولا»

«صدق سيمبسون» حتى الآن، فماذا يحمل المستقبل، هذا هو شعار المرحلة، بعد أن فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، بعدما توقع المسلسل الأمريكي الكوميدي “عائلة سيمبسون” ذلك قبل 16 عامًا، إلا ان هذا لم يكن التوقع الوحيد الذي تنبأ به المسلسل.

«فشل ترامب اقتصاديًا»

توقع المسلسل فوز ترامب، لكنه توقع أيضًا فشله في إدارة البلاد، بحيث تخلفه “سيدة”، حيث تنتهي إحدى حلقات المسلسل، حيث تمسك ليزا البطلة لأعباء رئاسة الولايات المتحدة بعد فشل سياسة ترامب الذريع اقتصاديًا، ويظهر أيضًا في لقطة أخرى من الحلقة صديق البطلة “ميلهاوس” مفسرا عن طريق رسم بياني الحالة المؤسفة التي آلت لها البلاد مما اضطرها لأخذ إعانات من الصين.

«حرب سوريا»

في حلقة من المسلسل الكوميدي، عُرضت عام 2001 ظهرت بعض مشاهد حرب في إحدى دول الشرق الأوسط و التي لم يذكر اسمها تحديدا، إلا أنه هذه الحلقة ظهر علم المعارضة السورية الذي لم يكن له وجود، ولم يظهر إلا بعد 10 سنوات في فترة ما يعرف بالربيع العربي.

«أحداث 11 سبتمبر»

في حلقة بثت في 1997 ظهرت البطلة “ليزا” بصدد مسك مجلة تحمل كلمة نيويورك ويظهر أيضا رقم 9 الذي يرمز إلى شهر سبتمبر، ورمز البرجين الذي يدل على هدف الضربة الارهابية الشهيرة من جهة وعلى الرقم 11 من جهة أخرى.

«فيروس إيبولا»

وفي حلقة أخرى عرضت في العام 1997، تظهر الأم “مارج” بصدد تقديم كتاب لٱبنها المريض يحمل على غلافه عبارة “فيروس ايبولا”.

ويظهر قردا نائما في سرير، علما أن القرود أشارت لها أصابع الاتهام لفترة طويلة كونها هي حاملة الفيروس وأصل انتشاره.

«سرقة الزيت المدعم»

في حلقة “Lard of the Dance” التي عرضت في 23 أغسطس 1998 والتي كانت تدور أحداثها حول محاولة “هومر” و”بارت” سرقة زيت المستخدم في الطعام من إحدى المدارس في المدينة، وهو ما حدث في الواقع في عام 2011 عندما تم سرقة الزيوت المستخدمة في مطاعم “St.Louis Wings” الشهيرة، وقدرت الخسائر بـ2000 دولار.

«تطورات فيزيائية»

في عام 1998 في إحدى الحلقات يظهر البطل “هومر سيمبسون” بصدد كتابة معادلة رياضية معقدة ويظهر فيها رمز جسيم هيغز (Boson de Higgs) المكتشف سنة 2012 والحامل لرمز H قوة 0، فالحلقة تنبأت باكتشاف سيكون له تأثير في فيزياء الجسيمات ولمحت له من خلال رمزه وهو لم يكتشف بعد.

«سيطرة أبل على التكنولوجيا الذكية»

التنبؤات التقنية في المسلسل الكرتوني لا حصر لها، فمنها توقعات في 1994 بظهور الهواتف الذكية تعمل باللمس من ابل، وفي حلقة “Lisa On Ice” طلب “كيرني” من “دولف” أن يكتب ملحوظته على الجهاز الذي يعمل بـ “اللمس” وعليه شعار “التفاحة” الشهيرة بشركة أبل العالمية رغم أنه كانت في تلك الفترة الهواتف جميعها في العالم تعمل بلوحة المفاتيح وصنعت العملاقة الاميركية أول هاتف يعمل بتقنية اللمس في العام 2000.

“عائلة سيمبسون” هو مسلسل أمريكي كرتوني كوميدي الموقف من إنتاج شركة فوكس وهو موجه للكبار فقط. يعد أطول وأنجح مسلسل كرتوني يعرض على شاشات التلفزيون الأمريكي، حيث بلغ لحد الآن 27 جزء وأكثر من 500 حلقة، المسلسل من فكرة وتأليف مات غرينينغ.