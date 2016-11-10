حملة «ترامب» تحذف اقتراحه بمنع دخول المسلمين أمريكا من موقعها الإلكتروني

رفعت حملة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الخميس، اقتراح ترامب المتضمن منع دخول المسلمين الى أميركا.

وقالت شبكة “اي بي سي نيوز”، إن “اقتراح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بمنع دخول المسلمين من أميركا، قد اختفى من على الموقع الإلكتروني لحملته بعد فوزه في الانتخابات”.

وكان تصريح ترامب، الذي يعود إلى السابع من ديسمبر الماضي يدعو إلى وقف كامل وتام لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، حتى يستطيع نواب البلاد استكشاف ما يحدث”، وكان هذا الاقتراح قد أثار جدلا كبيرا، واتهامات بالإسلاموفوبيا والعنصرية في حملة ترامب.

وذكرت اي بي سي نيوز، أنه بعد يوم فوز ترامب غير المتوقع لرئاسة الولايات المتحدة، لم يعد هذا التصريح موجودا على الموقع الإلكتروني للحملة، وبدلاً من ذلك، فإن زائري الموقع، يتم إعادة توجيههم للصفحة الرئيسية.

وأوضحت شبكة “اي بي سي نيوز ” أن رفع هذا التصريح التحريضي يتماشى مع تخفيف حدة الخطاب الخاص بمنع المسلمين، والذي تبناها ترامب في نهاية حملته، حيث تراجع عن اقتراح منع دخول كل المسلمين واقترح بدلا منه منع دخول القادمين من دول لها علاقة بالإرهاب.