خالد مشعل يطالب «ترامب» بإعادة النظر في سياسته تجاه فلسطين

قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إعادة تقييم سياسة الإدارة الأمريكية تجاه فلسطين.

وأضاف مشعل، في كلمة له خلال ملتقى “القدس الشبابي العالمي” في مدينة إسطنبول التركية، ألقاها من العاصمة القطرية، الدوحة، عبر تقنية “الفيديو كونفرس”:” نقول لترامب، لا استقرار في المنطقة بدون حق فلسطين.”

وتابع:” آن لكم أن تعلموا أن إسرائيل باتت عبئا عليكم، ندعوكم إلى إنصاف الفلسطينيين ووقف هذا الانحياز والتواطؤ تجاه الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ليل نهار”.

وأضاف مشعل موجها خطابه للرئيس الأمريكي المنتخب:” إن أبناء أمتنا قادرون على تصويب مسار التاريخ ووقف التآمر”.

وفي سياق آخر، دعا مشعل قادة الفصائل والقوى إلى حماية المسجد الأقصى، بمدينة القدس، مؤكدا أن إسرائيل تسعى إلى تغيير معالم المدينة المقدسة.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد دعوا في اجتماع عقد أول من أمس الثلاثاء، في الكنيست، إلى تغيير الوضع القائم السائد في المسجد الأقصى وطالبوا بالسماح لليهود بأداء شعائرهم الدينية داخل المسجد.