أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

خالد مشعل يطالب «ترامب» بإعادة النظر في سياسته تجاه فلسطين

Google+ Print
خالد مشعل يطالب «ترامب» بإعادة النظر في سياسته تجاه فلسطين خالد مشعل يطالب «ترامب» بإعادة النظر في سياسته تجاه فلسطين

خالد مشعل

قال خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن على الرئيس الأمريكي دونالد ، إعادة تقييم سياسة الإدارة الأمريكية تجاه فلسطين.

وأضاف مشعل، في كلمة له خلال ملتقى “القدس الشبابي العالمي” في مدينة إسطنبول التركية، ألقاها من العاصمة القطرية، الدوحة، عبر تقنية “الفيديو كونفرس”:” نقول لترامب، لا استقرار في المنطقة بدون حق فلسطين.”

وتابع:” آن لكم أن تعلموا أن إسرائيل باتت عبئا عليكم، ندعوكم إلى إنصاف الفلسطينيين ووقف هذا الانحياز والتواطؤ تجاه الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ليل نهار”.

وأضاف مشعل موجها خطابه للرئيس الأمريكي المنتخب:” إن أبناء أمتنا قادرون على تصويب مسار التاريخ ووقف التآمر”.

وفي سياق آخر، دعا مشعل قادة الفصائل والقوى إلى حماية المسجد الأقصى، بمدينة القدس، مؤكدا أن إسرائيل تسعى إلى تغيير معالم المدينة المقدسة.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد دعوا في اجتماع عقد أول من أمس الثلاثاء، في الكنيست، إلى تغيير الوضع القائم السائد في المسجد الأقصى وطالبوا بالسماح لليهود بأداء شعائرهم الدينية داخل المسجد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»