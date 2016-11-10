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الليلة.. وزير الاتصالات وخالد يوسف في ضيافة أحمد سالم بـ«القاهرة 360»

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الليلة.. وزير الاتصالات وخالد يوسف في ضيافة أحمد سالم بـ«القاهرة 360» الليلة.. وزير الاتصالات وخالد يوسف في ضيافة أحمد سالم بـ«القاهرة 360»

الإعلامي أحمد سالم

يحل المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، مساء اليوم، ضيفًا على الإعلامي أحمد سالم في برنامج “القاهرة 360″، المذاع على فضائية “القاهرة والناس .”

ويتحدث القاضي، خلال أولى فقرات البرنامج والتي تحمل عنوان “كلام مسئول” عن رعاية وزارة الاتصالات للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال و أسرار صفقة الجيل الرابع.

بينما تضم الفقرة الثانية من البرنامج – “خليك ايجابي”-  لقاء مع المخرج السينمائي خالد يوسف عضو مجلس النواب عن دائرة كفر شكر والدكتورة عبلة عبد اللطيف أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، والتي ترعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ، حيث تعرض مشروع شغلك جنب بيتك الذي تم تنفيذه تحت رعايتهما، ونجاحهما في توفير فرص عمل للشباب من خلال المشروع.

“القاهرة 360 “يقدمه الإعلامي أحمد سالم على فضائية “القاهرة والناس” في الحادية عشر مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

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