الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر الأسبوع المقبل وسيول بالبحر الأحمر

كتبت أسماء نصار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من الطقس غير مستقر بدءا من الثلاثاء المقبل، تبلغ ذروتها يومى الخميس والجمعة، حيث ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على معظم أنحاء البلاد حتى القاهرة، وعلى السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وأمطار متوسطة على محافظات الصعيد.

وقال الهيئة فى بيان صحفى،إنه من المتوقع أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح والتى تزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب فى حركة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى الشبورة الكثيفة فى الصباح الباكر على معظم الطرق.

وناشدت الهيئة المحافظات الواقعة والمعنية بحدوث ظاهرة السيول اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة فيها.

وأكدت الهيئة، أنها سوف تصدر بياناً أكثر تأكيداً عن حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة الأحد المقبل، وسيتم تأكيد هذا البيان بشكل يومى منتظم من خلال النشرات الجوية التى تقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بإذاعتها من خلال جميع وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئى.