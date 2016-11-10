أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر الأسبوع المقبل وسيول بالبحر الأحمر

Google+ Print
الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر الأسبوع المقبل وسيول بالبحر الأحمر الأرصاد تحذر من طقس غير مستقر الأسبوع المقبل وسيول بالبحر الأحمر

>كتبت أسماء نصار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من الطقس غير مستقر بدءا من الثلاثاء المقبل، تبلغ ذروتها يومى الخميس والجمعة، حيث ستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على معظم أنحاء البلاد حتى القاهرة، وعلى السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط  قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وأمطار متوسطة على محافظات الصعيد.

وقال الهيئة فى بيان صحفى،إنه من المتوقع أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح والتى تزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب فى حركة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى الشبورة الكثيفة فى الصباح الباكر على معظم الطرق.

وناشدت  الهيئة المحافظات  الواقعة والمعنية بحدوث ظاهرة السيول اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة فيها.

وأكدت الهيئة، أنها سوف تصدر بياناً أكثر تأكيداً عن حالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة الأحد المقبل، وسيتم تأكيد هذا البيان بشكل يومى منتظم من خلال النشرات الجوية التى تقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بإذاعتها من خلال جميع وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365