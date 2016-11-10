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محكمة سودانية تلغى حكم الإعدام بحق ٢٢ جنوبيا تابعين لحركة معارضة مسلحة

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محكمة سودانية تلغى حكم الإعدام بحق ٢٢ جنوبيا تابعين لحركة معارضة مسلحة محكمة سودانية تلغى حكم الإعدام بحق ٢٢ جنوبيا تابعين لحركة معارضة مسلحة

>الخرطوم (أ ش أ)

ألغت محكمة الاستئناف دائرة الإرهاب بالخرطوم بالسودان، حكما بالإعدام شنقا صادر بحق ٢٢ متهما، والسجن المؤبد لثلاثة متهمين آخرين، وجميعهم من دولة جنوب السودان، تابعين لحركة العدل والمساواة"جناح دبجو" السودانية المعارضة المسلحة.

وذكرت صحيفة الرأى العام السودانية الصادرة اليوم الخميس، أن المحكمة قررت إعادة ملف القضية إلى محكمة الإرهاب بالخرطوم شمال، مشتملا على عدة أوامر منها إلغاء الأحكام الصادرة فى حق جميع المتهمين، وتسليمهم لدولتهم عبر وزارة الخارجية، بالتنسيق مع سفارة جنوب السودان بالخرطوم، مع إبقائهم فى الحبس لحين انتهاء الإجراءات.

وكانت محكمة الإرهاب أصدرت فى أبريل الماضى حكما بالإعدام شنقا على ٢٢ متهما، والسجن المؤبد بحق ٣ آخرين، مع الإبعاد من البلاد بعد فترة العقوبة.


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