مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون يهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "عصابات المستوطنين، استأنفت اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، فى الوقت الذى داهمت فيه مجموعة مكونة من 6 عناصر من مخابرات الاحتلال المصلى القبلى بالأقصى، وأجرت فيه جولة استكشافية".

وكانت اقتحامات، أمس، سجلت ارتفاعا بعدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد والتى زاد عددها عن المائة مستوطن.

ومن ناحية أخرى، استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلى، مراكب الصيادين، قبالة سواحل مدينة غزة، ووسط القطاع، بنيران أسلحتها الرشاشة، كما أطلقت قواتها النيران صوب المزارعين شمال شرق خان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين، قبالة سواحل مدينة غزة، والنصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلى، بنيران أسلحتها الرشاشة المزارعين شرق بلدة القرارة، شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما اضطرهم إلى مغادرة المنطقة، حفاظا على حياتهم، دون وقوع إصابات.