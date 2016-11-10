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السلطات السودانية تحرر 42 صوماليا احتجزتهم عصابة للاتجار بالبشر

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السلطات السودانية تحرر 42 صوماليا احتجزتهم عصابة للاتجار بالبشر السلطات السودانية تحرر 42 صوماليا احتجزتهم عصابة للاتجار بالبشر

>الخرطوم (أ ش أ)

حررت سلطات ولاية البحر الأحمر بالسودان، 42 صوماليا، من قبضة عصابة لتهريب البشر، اتفقت معهم على ترحيلهم لأوروبا عبر ليبيا، ثم اتخذتهم رهائن لإجبار ذويهم على دفع فدية كبيرة لإطلاق سراحهم.

وقال معتمد محلية سواكن بولاية البحر الأحمر خالد سعدان، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن السلطات تلقت معلومات عن مكان وجود أفراد العصابة ومعهم الصوماليين، فتم تشكيل قوة أمنية مشتركة من الوحدات العسكرية، ومداهمة موقعهم، حيث تم العثور على 42 صوماليا، بينهم 30 شابا و12 فتاة، كانت تحتجزهم عصابة مكونة من 4 أشخاص مسلحين بأسلحة خفيفة.

وأضاف أنه تم القبض على أفراد العصابة، بعد تبادل إطلاق النار معهم ومطاردتهم، وتم اقتيادهم لقسم شرطة سواكن، واتضح أنهم اتفقوا مع الرهائن على تهريبهم لأوروبا عبر السودان وليبيا، ثم احتجزوهم، وطلبوا فدية من ذويهم، متوقعا أن تقود التحريات والتحقيقات إلى متهمين آخرين، ربما يكونون الداعم الرئيسى للعملية.


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