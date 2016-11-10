«التعليم» تعقد حوارًا مجتمعيًا شاملًا حول تطوير وإصلاح المنظومة يومي 21 و22 نوفمبر

تقيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جلسات حوار حول إصلاح وتطوير منظومة التعليم يومي 21 و22 نوفمبر الحالى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

ويأتي الحوار المجتمعي، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، من أجل الوصول إلى ورقة عمل تشخص الحالة التعليمية، وتضع تصورًا للنهوض بالعملية التعليمية بكافة جوانبها فى ضوء التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة، وبمشاركة كل الجهات المعنية والمهتمة بتطوير التعليم، لكى تعرض خلال المؤتمر الدوري الشهري للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل، مدعومة بالتوصيات والمقترحات والحلول.

يقام الحوار المجتمعي بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جاءت فى ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب والتي تضمنت، عقد حوار مجتمعي شامل لتطوير وإصلاح التعليم يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع “ورقة عمل وطنية” لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية وبما يتفق مع التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة.