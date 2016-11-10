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قرار وزاري بتشكيل مجموعة لإعداد استراتيجية لتنمية الصادرات لمدة 5 سنوات

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قرار وزاري بتشكيل مجموعة لإعداد استراتيجية لتنمية الصادرات لمدة 5 سنوات قرار وزاري بتشكيل مجموعة لإعداد استراتيجية لتنمية الصادرات لمدة 5 سنوات

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة (أرشيفية)

أصدر المهندس طارق قابيل وزيرالتجارة والصناعة، الخميس، قرارًا وزاريًا بتشكيل مجموعة عمل تختص بإعداد خطة عمل واستراتيجية لمدة 5 سنوات لتنمية الصادرات المصرية للدول الأفريقية.

وتتضمن الاستراتيجية، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، خطوات تنفيذية بتوقيتات محددة، ويتولي رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية رئاسة المجموعة التي تضم في عضويتها رئيس المجلس التصديري لمواد البناء ورئيس المجلس التصديري للصناعات الدوائية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حيث نص القرار على أن يكون رئيس المجموعة هو المقرر لها، ويدعو لانعقادها .

وذكر القرار أنه على المجموعة موافاة وزير الصناعة والتجارة بنتائج أعمالها خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار القرار، والزم القرار كافه الجهات التابعة للوزارة بمعاونة المجموعة فيما قد يتطلبه هذا من حضور اجتماعات، وتقديم المعلومات التي من شأنها تسهيل مهمة عمل المجموعة .

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