البورصة تربح 6 مليارات جنيه في بداية التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها في التعاملات الصباحية اليوم الخميس – نهاية تعاملات الأسبوع – مدعومة بعمليات شراء من قِبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 7ر506 مليار جنيه مقابل 7ر500 مليار جنيه أمس .

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30″، بنسبة 15ر1 في المائة ليبلغ مستوى 21ر10342 نقطة، كما وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″ بنسبة 23ر1 في المائة ليبلغ مستوى 1ر395 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر”إيجي إكس 100″ الأوسع نطاقًا، والذي زاد بنحو 16ر1 في المائة ليبلغ مستوى 15ر945 نقطة.

أ ش أ