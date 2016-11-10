بالفيديو .. مظاهرات حاشدة في الولايات المتحدة احتجاجًا على فوز «ترامب»

شارك المئات من الأمريكيين في مظاهرات احتجاجية في شوارع مختلفة بمدن الولايات المتحدة الأمريكية، للاحتجاج على اعلان فوز مرشح الحزب الجمهوري “دونالد ترامب” في الانتخابات الرئاسة.

ونزل آلاف المحتجين إلى شوارع وسط مانهاتن وشيكاغو للتعبير عن رفضهم ما اعتبروها “مواقف عنصرية ومعادية للأقليات والمسلمين والنساء” أثناء حملة ترامب الانتخابية، فيما هتف مئات تجمعوا في متنزه بوسط المدينة “ليس رئيسي”.

كما تجمع مئات أيضا في فيلادلفيا وبوسطن، ويخطط منظمون لمسيرات في سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وأوكلاند في كاليفورنيا.

وقدرت الشرطة أن ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص تظاهروا في نيويورك خارج برج ترامب، مردِّدين شعارات ضد ما قاله بشأن المهاجرين والمسلمين وجماعات أخرى.

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