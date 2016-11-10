بالصور .. إصابة 5 أشخاص على الأقل في مظاهرات معارضة لـ«ترامب»

نقلت وسائل إعلام محلية أمريكية أنباء حول إطلاق نار على مشاركين في مظاهرات معارضة للرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، وأشارت إلى إصابة خمسة أشخاص على الأقل.

وأوضحت قناة “كومو نيوز” المحلية من مدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، إصابة رجلين وامرأة بإصابات خطيرة، وأشار مركز “هاربوفيو” الطبي، إلى أن أعمار المصابين تتراوح ما بين 20 و50 عاما.

كما أشارت المتحدث باسم شرطة سياتل، إلى أن الجرحى تقلوا طلقات نارية في مناطق الساق والرقبة والصدر، بينما تقوم السلطات في الوقت الحالي بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة.

أشارت مصادر بالشرطة إلى أن واقعة إطلاق النار، لا يبدو أن لها علاقة بالتظاهرات التي خرجت لمعارضة ترامب، لكنها تسبب في إثارة الفوضى بالمنطقة المزدحمة بالفعل وزادتها ازدحاما.

كما أكدت فرار الشخص الذي أطلق الرصاص وأصاب عدد من المتظاهرين والمارة، مستغلا حالة الزحام ولم يتم اعتقاله بعد، بينما تعمل وحدات مكافحة جرائم القتل وأعمال العنف على تحديد هوية المصابين.