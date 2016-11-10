وصول 866 راكب لميناء نويبع وتداول 43 شاحنة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال العبارة ايلة وعلى متنها 384 راكب و1 تريلا و1 سيارة والعبارة سينا وعلى متنها 4 تريلا و10 براد .

وقال بيان للهيئة اليوم، إن الميناء شهد بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 482 راكب و1 تريلا و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 17 تريلا و2 براد فيما غادرت العبارة ايلة وعلى متنها 446 راكب و8 تريلا و2 سيارة و2 باص جيت و5 طرد سمك .

وأضاف ملاك يوسف، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ستيلا دى مارى و على متنها 3500 طن ردة قادمة من اليمن .

وأشار ملاك يوسف إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 36 شاحنة، كما تغادر العبارة الرياض وعلى متنها 519 راكب و77 سيارة و5 شاحنة .

وشهد الميناء بالأمس استقبال السفينة LochMary وعلى متنها 26 ألف و250 طن الومنيوم خام قادمة من البرازيل والعبارة مسرة وعلى متنها 223 راكب و10 شاحنة و2 سيارة والعبارة امانة وعلى متنها 101 راكب و4 سيارة و29 شاحنة، فيما غادرت السفينة السياحية SILVER CLUD وعلى متنها 171 سائح من جنسيات مختلفة و285 طاقم متجهة إلى ميناء صلالة بسلطنة عمان والعبارة مسرة وعلى متنها 369 راكب و30 سيارة و7 شاحنة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 56 شاحنة .