توقعات «عائلة سيمبسون» : بعد فوزه بالرئاسة «ترامب» يفشل اقتصاديًا و«سيدة» تتولى الحكم بعده

كان حلم الرئاسة الأمريكية، يراود عقل الملياردير الأمريكي دونالد ترامب، قبل سنوات عدة، لكنه لم يتوقع أن يصل لحلمه، كما توقع “مسلسل كارتون” قبل 16 عامًا، ليضع تفاصيل وقفة ترامب خلال حملته الانتخابية في إحدى حلقاته.

فقبل 16 عاما، تنبأت إحدى حلقات المسلسل الكارتوني الشهير “عائلة سيمبسون”، أن يصبح رجل الأعمال المثير للجدل دونالد ترامب، رئيساً للولايات المتحدة في المستقبل.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” قال كاتب هذه الحلقة إن القائمين على المسلسل توقعوا أن يصبح رجل الأعمال الملياردير رئيسًا لأقوى دولة بالعالم في المستقبل، كان بمثابة رسالة “تحذير لأمريكا”.

وأضاف دان غريني ،الذي كتب حلقة تتنبأ بمستقبل عائلة سيمبسون، بثت عام 2000، لموقع “هوليوود ريبورتر” إن تقلد الملياردير ترامب لأهم منصب على سطح الكوكب، جاء في إطار كتابة قصة عن “حالة الجنون التي ستنتاب أمريكا”.

وجاء في الحلقة أن الأخ الأكبر بارت سيشبه كثيرا والده، هومر، عام 2030، في حين تتمكن شقيقته الذكية ليزا من أن تصبح أول سيدة تتولى منصب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب انتهاء “فترة ترامب”، وتمكنت ليزا، في المسلسل، من قنص مقعد المكتب البيضاوي بعد رئاسة ترامب.

وليزا سيمبسون هي شخصية خيالية في مسلسل الرسوم المتحركة عائلة سيمبسون. ليزا هي الطفلة الوسطى لهومر سيمبسون ومارج سيمبسون. تبلغ من العمر 8 سنوات، أخوها الأكبر هو بارت وأختها الصغرى هي ماجي، ظهرت لأول مرة في حلقة ليلة سعيدة عام 1987.

وفي لقطة آخرى يظهر “سمبسون” شخصية الكارتون الأساسية خلف ترامب أثناء هبوطه على سلم كهربائي في إحدى المحافل الانتخابية، في مشهد مشابه تمامًا للأحداث الحقيقية في مارثون الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

و”عائلة سيمبسون” هو مسلسل أمريكي كرتوني كوميدي الموقف من إنتاج شركة فوكس وهو موجه للكبار فقط. يعد أطول وأنجح مسلسل كرتوني يعرض على شاشات التلفزيون الأمريكي، حيث بلغ لحد الآن 27 جزء وأكثر من 500 حلقة. المسلسل من فكرة وتأليف مات غرينينغ.

ويتناول “السيمبسونس” قصة عائلة مقيمة مدينة مدينة تدعى سبرينغفيلد “ساحة الربيع “- مدينة غير واقعية- تمثل العائلة الأمريكية العادية بميزاتها وسيئاتها، مع معالجة المواضيع التي تؤثر عليها بطريقة كوميدية. الشيء الملفت للنظر في الرسومات هو أن لون بشرة شخصيات البرنامج هو أصفر، أيضا هو امتلاك الشخصيات لأربعة أصابع في اليد الواحدة بدلا من خمسة.