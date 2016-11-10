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«الزراعة»: ضبط 2203 عبوات مبيدات مغشوشة في 9 محافظات خلال أكتوبر

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«الزراعة»: ضبط 2203 عبوات مبيدات مغشوشة في 9 محافظات خلال أكتوبر «الزراعة»: ضبط 2203 عبوات مبيدات مغشوشة في 9 محافظات خلال أكتوبر

عصام-فايد-وزير-الزراعة

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة مستمرة في حملاتها المشددة للرقابة والتفتيش على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة وجميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، وذلك لرصد أي مخالفات أو حالات غش قد تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.

وشدد فايد، خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، على عدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفة، معتبرًا ذلك الأمر أمنًا قوميًا لارتباطه بالأمن الغذائي لمصر، وصحة مواطنيها.

وأكد أنه تم تشكيل لجان مركزية مشتركة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وأقسام الرقابة على المبيدات بالمحافظات والمعمل المركزي للمبيدات ومباحث وشرطة المسطحات المائية بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لضبط سوق المبيدات الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير رسمي للإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابعة لقطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن هناك حملات متابعة مُشكلة للمرور على محال الاتجار في المبيدات.

وتم المرور على ما يقرب من 65 محلًا خلال شهر أكتوبر في محافظات المنوفية، بنى سويف، الجيزة، القليوبية، الغربية، الفيوم، وكفر الشيخ، والبحيرة، والنوبارية، تمكنت من ضبط حوالي 2203 عبوات من المبيدات مختلفة السعات والأحجام بتلك المحافظات غير مسجلة بوزارة الزراعة، وبعضها من الأنواع المحظور تداولها.

وأوضح التقرير أنه تم خلال هذه الفترة تحرير المحاضر الخاصة بتلك المخالفات لبيع مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وأخرى منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فضلًا عن التحفظ على كافة الكميات المضبوطة، لعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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