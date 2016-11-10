أخبار عاجلة

واشنطن تتراجع عن مشروع يتيح للمسافرين جوا اجراء اتصالات من جوالاتهم -
مقتل نحو 38عراقيا في تفجير منازل مفخخة وسط الموصل -
وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر وقع خلال إصلاح مركبة -
موسكو : تنظيم "داعش" يخطط لهجمات إرهابية في روسيا -
أوباما يشارك في يوم الكنيسة البروتستانتية بألمانيا -
محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض بالمجان في "وادي السرارية" -
انتشال جثة "سروجي" من نهر النيل أسفل كوبري عباس -
إيبارشية المنيا تلغي احتفالات عيد القيامة -
بالصور.. تسريب امتحان الجبر بنظام "البوكليت" على "فيسبوك" بعد نصف ساعة من بدايته -
وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«التعليم» تعقد حوارًا مجتمعيًا شاملًا حول تطوير وإصلاح المنظومة

Google+ Print
«التعليم» تعقد حوارًا مجتمعيًا شاملًا حول تطوير وإصلاح المنظومة «التعليم» تعقد حوارًا مجتمعيًا شاملًا حول تطوير وإصلاح المنظومة

الدكتور الهلالي الشربيني – وزير التربية والتعليم

تقيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جلسات حوار حول إصلاح وتطوير منظومة التعليم يومي 21 و22 نوفمبر الحالى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

ويأتي الحوار المجتمعي، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، من أجل الوصول إلى ورقة عمل تشخص الحالة التعليمية، وتضع تصورًا للنهوض بالعملية التعليمية بكافة جوانبها فى ضوء التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة، وبمشاركة كل الجهات المعنية والمهتمة بتطوير التعليم، لكى تعرض خلال المؤتمر الدوري الشهري للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل، مدعومة بالتوصيات والمقترحات والحلول.

يقام الحوار المجتمعي بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح التي جاءت فى ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب والتي تضمنت، عقد حوار مجتمعي شامل لتطوير وإصلاح التعليم يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع “ورقة عمل وطنية” لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية وبما يتفق مع التحديات والظروف الاقتصادية الراهنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين