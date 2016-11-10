البنتاجون: مقتل 119 مدنيًا فى غارات على «داعش» بسوريا والعراق خلال عامين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن الغارات الأمريكية على تنظيم “داعش” فى سوريا والعراق، تسببت بمقتل 119 مدنيا منذ بدئها فى 2014.

ونقل راديو “سوا” الأمريكى اليوم الخميس، عن القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط “سنتكوم” فى بيان قولها، إنه خلال الأشهر الـ12 الماضية تسببت الغارات الأمريكية “على الأرجح بمقتل 64 مدنيا وإصابة 8 آخرين”.

وأكدت سنتكوم أن الغارات المسؤولة عن هذه الخسائر نفذت فى ظل الاحترام التام لقوانين الحرب “ومع اتخاذ إجراءات وقائية” لتفادى سقوط مدنيين.

وقال الكولونيل جون تى توماس المتحدث باسم سنتكوم فى البيان، إنه “أحيانا يدفع المدنيون ثمن العمل العسكري، نحن نقوم بكل ما يمكننا للتقليل من هذه الحوادث بما فى ذلك أحيانا العدول عن ضرب أهداف، وتقود الولايات المتحدة منذ عامين تحالفًا عسكريًا دوليًا ضد المتشددين فى سوريا والعراق.

وأكدت منظمة “ايروورز”، غير الحكومية ومقرها لندن، أن غارات التحالف فى سوريا والعراق تسببت فى الواقع بمقتل 1787 مدنيا منذ بدئها فى أغسطس 2014، ولا تعترف الولايات المتحدة بسقوط ضحايا مدنيين فى الغارات التى تنفذها طائراتها إلا بعد تحقيقات مطولة.