وزيرة التعاون الدولي تغادر إلى تونس لرئاسة وفد مصر باللجنة المشتركة

غادرت مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، متوجهةً إلى تونس، لرئاسة وفد مصر في فعاليات ملتقى الشراكة ولجنة المتابعة، للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا التي ستعقد برئاسة رئيسي وزراء البلدين أوائل العام المقبل.

ومن المقرر – حسبما أفاد مراسلنا – أن يتم خلال الفعاليات بحث كل التفاصيل التي تخص الاتفاقيات الموقعة أو التي سيتم توقيعها خلال اجتماعات اللجنة العليا، والتي تهدف إلى زيادة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين باللجنة المشتركة.

وكان السفير المصري بتونس نبيل حبشي، صرح – في وقت سابق – أن وفدًا مصريًا من كبار المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال يصل إلى تونس للتحضير لأعمال اللجنة المتابعة الوزارية بين البلدين، ويتزامن مع ذلك انعقاد منتدى الشراكة المصري التونسي.

وقال حبشي، إن وفد كبار المسئولين يرأسه وكيل وزارة التعاون الدولي فتحي عبد العظيم، ويضم مسئولين من وزارات الصحة، الداخلية، الطيران المدني، التجارة والصناعة، الصندوق الاجتماعي للتنمية، الهيئة العامة للاستثمار، والإدارة المركزية للشئون الصيدلية، فيما سيمثل السفير وزارة الخارجية.

وأضاف السفير المصري بتونس، أن وفد رجال الأعمال المشارك يضم 5 من كبار رجال الأعمال المصريين برئاسة عبدالعليم نوارة، الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصري التونسي، عُمر الدماط،ي رئيس شركة دومتي، محمد المصري، رئيس شركة تروبيك للسياحةن محمد عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ومحمد المنوفي شركة الكتروليكس.

وأوضح السفير المصري بتونس، أن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ستصل الخميس لترأس الوفد المصري في اجتماعات لجنة المتابعة الوزارية المصرية التونسية ، والتي سيرأسها وزير التجارة والصناعة التونسي زياد العذاري يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الاجتماعات بحث الترتيبات النهائية لانعقاد اللجنة المشتركة العليا المصرية التونسية ، والتي من المقرر ان تسضيفها القاهرة مطلع العام المقبل بمشاركة رئيسي وزراء الدولتين .

ولفت إلى أنه سيعقد على هامش أعمال لجنة المتابعة المصرية التونسية منتدى الشراكة المصري التونسي ، والذي سيضم مسئولين ورجال اعمال من البلدين ، لبحث تنشيط حجم التبادل التجاري وازالة كافة المعوقات أمام زيادة التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر وتونس .