افتتاح سوق الصالحية الدولي للخضر والفاكهة بتكلفة 150 مليون جنيه

أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الخميس، عن افتتاح سوق الصالحية الدولي لتجارة الخضر والفاكهة بمدينة الصالحية الجديدة، على مساحة أكبر من 41 ألف م2 (10 أفدنة)، فى موقع إستراتيجى لملتقى الطرق بين أهم محافظات مصر، وباستثمارات تتخطى 150 مليون جنيه.

وأكد ممدوح، في بيان صادر عن وزارة الإسكان اليوم الخميس، أنه يعد أول مول زراعي دائم في الشرق الأوسط لمستلزمات الإنتاج الزراعي، ويضم كبري الشركات العالمية والمحلية، بجانب مركز تدريب دولي علي أحدث التقنيات الزراعية والحيوانية، وسوف يتيح أكثر من 2000 فرصة عمل لأبناء مدينة الصالحية ومحافظة الشرقية.

وأضاف: “يأتى افتتاح هذه السوق في إطار الجهود التى تبذلها وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للنهوض بمستوى المدن الجديدة وتوفير أكبر قدر من الخدمات، وفرص العمل، وإتاحة فرص الاستثمار فى مختلف المجالات، لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية بهذه المدن”.

بدورن، قال المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أن سوق الصالحية الجديدة يعد أضخم مشروع في الدلتا لتجارة الجملة في منتجات “الخضار، الفاكهة، الأسماك، الدواجن، اللحوم”، بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الاستيراد والتصدير، والسوبر ماركت، والمطاعم، والكافيتريات، والتوكيلات التجارية، والبذور، والتقاوي، والأسمدة، مشيراً إلى أن السوق يدار بأحدث الطرق التكنولوجية، وتضم العديد من الشركات العاملة في المجال الزراعي، حيث يمثل نقطة الارتكاز لعدد كبير من المحافظات.

وأشار إلى أنه تم اختيار مدينة الصالحية الجديدة لإنشاء السوق بها لاتساع رقعتها الزراعية التي تبلغ 22 ألف فدان، بها مختلف المحاصيل الزراعية، إضافة لموقعها المتوسط الذي يخدم محافظات الإسماعيلية، والشرقية، والقليوبية، وبورسعيد، ومحافظات سيناء، كما تعتبر السوق نقلة حضارية للمدينة تُسهم في القضاء على الأسواق العشوائية.

وأوضح المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أن السوق يتكون من دور أرضي، وميزانين، ودور أول، وغرف أمن، وسور، وتضم 509 وحدات، موزعة كالتالي : 138 وحدة لتجارة الخضر والفاكهة، و168 وحدة للمحال التجارية، و173 وحدة إدارية، مضيفاً أنه يتوافر بالسوق العديد من الخدمات، وهى: بنوك مصرفية، ومركز لخدمة رجال الأعمال، وصيدلية، ومطاعم، وكافيتريات، وسوبر ماركت، ومكتب بريد، وشركة أمن وحراسة، وشركة صيانة، ونقطة شرطة وإطفاء، وكاميرات مراقبة، وخدمات إنترنت أرضية ولاسلكية، ومراكز خدمات للشاحنات، وميزان بسكول، كما تمت مخاطبة الجهات المعنية لتوفير نقطة إسعاف، ونقطة شرطة، لخدمة السوق والتجمعات المحيطة بها، حيث إنه تم تخصيص وتجهيز أماكن لهذه الأغراض.