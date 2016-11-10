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الأمم المتحدة تطالب تركيا بالإفراج عن قاض بالمحكمة الدولية

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الأمم المتحدة تطالب تركيا بالإفراج عن قاض بالمحكمة الدولية الأمم المتحدة تطالب تركيا بالإفراج عن قاض بالمحكمة الدولية

الشرطة التركية

أعلن ثيودور ميرون، رئيس آلية تصريف أعمال المحكمتين الجنائيتين لرواندا ويوغوسلافيا، أن أنقرة أوقفت قاضيا فى المحكمة الدولية بتهمة التورط فى محاولة الانقلاب فى تركيا، منتهكة حصانته.

وأوضح ميرون، فى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لقناة “روسيا اليوم” الفضائية الليلة، أن السلطات التركية احتجزت القاضى أيدين سيبا أكاى فى 21 سبتمبر من العام الجاري دون إبلاغ الأمم المتحدة بذلك.

وقال إن لجنة الأمم المتحدة للشؤون القانونية طالبت بالإفراج عن القاضى ووقف جميع الإجراءات القضائية بحق أكاي، مشيرًا إلى أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية لكونه عضوا بالمحكمة الدولية.

وأفاد بأنه تقدم بطلب إلى السلطات التركية فى 17 أكتوبر الماضي، للسماح بزيارة أكاي فى السجن، لكن أنقرة لم ترد على ذلك الطلب.

وتواصل تركيا حملة اعتقالات ومداهمات فى صفوف السياسيين والعسكريين والصحفيين فضلا عن موظفين فى مؤسسات التعليم وآخرين فى سلك القضاء بعد أن شهدت البلاد محاولة الانقلاب الفاشلة على ليلة 15 إلى 16 يوليو الماضى.

أ ش أ

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