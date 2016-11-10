«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تميل درجات الحرارة نحو الانخفاض على شمال البلاد ليسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، وإن ظل حارًا على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد تكون متكاثرة غربًا.

كما يتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمالي البلاد حتى مصر الوسطى والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

ومن المتوقع – فيما يخص لحالة البحر المتوسط – أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على بعض محافظات ومدن مصر: القاهرة 17 28 / الإسكندرية 17 25 / الغردقة 18 33 / شرم الشيخ 21 32 / وسط الدلتا 17 28 / الأقصر 14 35 / أسوان 19 37 / شلاتين 23 33 / حلايب 24 31 .

أ ش أ