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نيابة السويس تأمر بحبس «قاضي الحشيش» 4 أيام على ذمة التحقيق

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نيابة السويس تأمر بحبس «قاضي الحشيش» 4 أيام على ذمة التحقيق نيابة السويس تأمر بحبس «قاضي الحشيش» 4 أيام على ذمة التحقيق

أرشيفية

قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس حبس “طارق . م” عضو هيئة قضائية بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامة بحيازة 68 كيلو من مخدر الحشيش داخل نفق الشهيد أحمد حمدى.

وأمرت النيابة العامة بحبس “أ . م” سائق السيارة وصديقة المتهم “ب . م” 19 عامًا، مصرية وتحمل الجنسية البولندية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد والى مدير المباحث الجنائية بقيام مباحث نفق أحمد حمدى بضبط عضو هيئة قضائية بمحافظة الشرقية يدعى ” طارق . م ” بحوزتة كميات من المواد المخدرة.

وقال مصدر أمنى، إن المضبوطات التى ضبطت بحوزة رئيس المحكمة 69 كيلو من مخدر الحشيش، بجانب أقراص مخدرة وأقراص منشطات.

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